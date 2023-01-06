Ülke tarımı YDÜ'de masaya yatırılacak

Ülke tarımının tüm paydaşları, 10 Ocak’ta Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Kıbrıs Türk Ziraat Mühendisleri Odası iş birliğinde düzenlenecek seminerde bir araya gelecek

Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Kıbrıs Türk Ziraat Mühendisleri Odası iş birliğinde modern ziraat eğitiminin başlamasının 177’inci yıl dönümü olan 10 Ocak’ta Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Konferans Salonu’nda düzenlenecek seminer, KKTC’nin tüm tarım temsilcilerini buluşturacak. İtalya Sürdürülebilir Bitki Koruma Enstitüsü Üyesi Dr. Gennaro Di Prisco’nun “Ekosistem Hizmetlerinin Güvencesi İçin Dirençli Arıcılık” sumunu da gerçekleştireceği seminerde, Kıbrıs Türk Ziraat Mühendisleri Odası, Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ile Kıbrıs Türk Narenciye Üreticiler Birliği başkanları da birer konuşma gerçekleştirecek.Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek seminerin açılış konuşmalarını ise Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve Kıbrıs Türk Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Erkut Uluçam gerçekleştirecek.Osmanlı İmparatorluğu döneminde, 1846’da İstanbul Yeşilköy’de Ayamama Çiftliğinde açılan Ziraat Mektebi ile modern tarım eğitiminin başladığı 10 Ocak, aynı zamanda “Ziraat Mühendisleri Günü” olarak da kutlanıyor. Bu yıl, modern ziraat eğitiminin başlamasının 177’inci yıl dönümünün kutlanacağı 10 Ocak’ta, Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi ev sahipliğinde geniş bir katılımla düzenlenecek olan seminerde, KKTC tarımının geleceğine yön verecek önemli bir vizyon toplantısı gerçekleştirilecek.Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Özge Özden, 10 Ocak 1846’da Ziraat Mektebi’nin açılmasıyla birlikte Osmanlı coğrafyasında modern ziraat eğitiminin başladığını hatırlatarak, “Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak, kendimizi bu geleneğin bir devamı olarak görüyor ve gelenekselle moderni sentezleyen bir bakış açısıyla ülkemizin ve dünyanın tarımsal üretim çeşitliliği ve verimliliğini sürdürülebilir bir seviyeye çekecek bir eğitim modeli uyguluyoruz” dedi.Modern tarım eğitiminin başlamasının 177’inci yıl dönümü olan 10 Ocak’ta düzenleyecekleri seminerde, KKTC tarımının tüm paydaşlarının bir araya geleceğini vurgulayan Prof. Dr. Özden, İtalya Sürdürülebilir Bitki Koruma Enstitüsü Üyesi Dr. Gennaro Di Prisco’nun gerçekleştireceği “Ekosistem Hizmetlerinin Güvencesi İçin Dirençli Arıcılık” sunumunun da özellikle arıcılık konusunda önemli bir vizyon bildirisi olacağını ifade etti.