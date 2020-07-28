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Turunçlular tombala gecesinde buluşuyor

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Turunçlular tombala gecesinde buluşuyor
Mesarya bölgesinin küçük ve şirin köylerinden olan Turnçlu'da faaliyet gösteren Turunçlu Gençlik Sanat ve Kültür Derneği gerçekleştirdiği tombala geceleriyle gelir elde ederek faaliyetlerini sürdürmeye çalışıyor.

Turunçlu Gençlik Sanat ve Kültür Derneği bünyesinde bulunan Turunçlu’daki köy meydanında her Perşembe akşamı gerçekleştirilen tombala gecelerinin sunuculuğunu Çetin Sadeli yapıyor.

Geçtiğimiz Perşembe akşamı yapılan tombala gecesi yoğun katılımla gerçekleşirken, Mağusa bölgesinin sevilen seslerinden Şermin Sekizler’in söylediği şarkılarla konuklar eğlendiler.

Gecede bir kişiye de çekilişle altın hediye takdim edildi.

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