Geleneksel Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Opera Günleri 19 Eylül’de başlıyor.

Turizm Gençlik Kültür ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre konserler Bellapais Manastırı, Otello Kalesi ve Ankara’da (Türkiye’de) yer alacak.

25’inci TÜRKSOY Opera Günleri’nde KKTC’yi temsilen Opera Sanatçısı Nejla Egemen de sahne alacak. Konser programı şöyle:

19 Eylül 2024 Perşembe Bellapais Manastırı, 20 Eylül Cuma Othello Kalesi, 25 Eylül Çarşamba Ankara.

Bellapais Manastırı ve Othello Kalesi’nde piyano eşliğinde sunulacak konserler, saat 20.00’da, halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Opera Günleri, KKTC Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı’nın iş birliğinde,

-Zaimağaoğlu

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu’nun verdiği bilgiye göre, Kültür Dairesi’nin koordinasyonuyla bu yıl 25’incisi düzenlenen TÜRKSOY Opera Günleri etkinliği, Kuzey Kıbrıs’ın ilk kadın bestecisi Kamran Aziz’e ithaf ediliyor.

Zaimağaoğlu TÜRKSOY Opera Günleri’nde, TÜRKSOY’un üye ülkelerden Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye ve Türkmenistan’dan sanatçıların, piyano eşliğinde dünya klasikleri ve sanatçıların kendi ülkelerinin ulusal opera aryalarından eserler seslendireceğini belirtti.



​ Konserlerin hazırlıklarının tamamlanmak üzere olduğunu bildiren Zaimağaoğlu, tüm operaseverleri konserlere davet etti.

1994’ten itibaren Kültür Dairesi koordinasyonuyla düzenleniyor.