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Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

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Resepsiyona KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de katıldı

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Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliğinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğinde verilen resepsiyona, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, bakanlar, milletvekilleri ve siyasetçiler katıldı.
Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, burada yaptığı konuşmada, "1923 yılından bu yana Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte, Anadolu ile birlikte kalbi atan Kıbrıs Türk'ü, 29 Ekim'i kendi milli bayramı bilerek ve hissederek kutluyor. Bunu sizlerle birlikte, bu adada defaatle yaşamış bir kardeşiniz olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum." dedi.
Başçeri, gelecek yüzyılın Türk yüzyılı olacağına canıgönülden inandığını belirterek, bu yüzyılda Anadolu ile KKTC'nin de el ele, gönül gönüle çok daha güzel ve aydınlık yarınlara yürüyeceğine emin olduğunu söyledi.
Resepsiyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajı, Üçüncü Katip Hami Balcı tarafından okundu.
 
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