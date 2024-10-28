Türkiye Cumhuriyeti 101 yaşında

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yarın KKTC’de de tören ve etkinlikler düzenlenecek

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı zaferinin ardından Türk milleti için yeni bir devir başlatarak, 29 Ekim 1923'te ilan ettiği Türkiye Cumhuriyeti, 101’inci yaşını kutluyor.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıl dönümü, yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de tören ve etkinliklerle kutlanacak.

Cumhuriyetin 101’inci yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim’in bugün saat 13.00’te BRT’de yapacağı konuşma ve 21 pare top atışıyla başlayacak.

KKTC’de yarın başkent Lefkoşa başta olmak üzere tüm ilçeler ve bucaklarda törenler düzenlenecek.

- Lefkoşa

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, yarın Lefkoşa'da Atatürk Anıtı önünde yapılacak törenle kutlanacak.

Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesi'nin açıkladığı programa göre tören, saat 09.30’da protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulması ile başlayacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesinin ardından Anıt Özel Defteri, Cumhurbaşkanı ile Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi tarafından imzalanacak.

Ayrıca başkentte, 29 Ekim kutlamaları kapsamında, saat 14.30’da Dereboyu’nda kortej yürüyüşü yapılacak.

-Gazimağusa

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Gazimağusa’da iki ayrı törenle kutlanacak. Gazimağusa Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ilk tören saat 11.00’de Zafer Anıtı önünde yapılacak. Törende, anıta çelenkler sunulacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek. İkinci tören, saat 11.45’te Namık Kemal Meydanı’nda olacak.

Tören, Güvenlik Kuvvetleri Bandosu konseri, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar, şiir dinletileri, dans gösterileri ve konserle tamamlanacak.

-Girne

Girne’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Atatürk Anıtı’nda tören yapılacak. Girne Kaymakamlığı'ndan verilen bilgiye göre saat 14.00’te başlayacak törende, anıta çelenkler sunulacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek. Törende, şiirler okunacak.

Girne’de saat 15.00’te ise kortej yürüyüşü yapılacak. Askeri bando, tören bölüğü, mücahit/gaziler ile öğrencilerin katılacağı yürüyüş, Ramadan Cemil Meydanı’ndan başlayıp Atatürk Anıtı önünde tamamlanacak. Yürüyüş sonunda, KTBK Bölge Bando Komutanlığı tarafından konser verilecek.

-Güzelyurt

Güzelyurt Kaymakamlığı'ndan verilen bilgiye göre Güzelyurt’ta saat 09.30’da Atatürk Anıtı’nda yer alacak törende, çelenkler sunulacak, şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek. Günün anlam ve önemini belirten konuşmalar, dans gösterisi, Güvenlik Kuvvetleri bandosunun sunumu ve şiirler yer alacak. Anıttaki törenin ardından kortej yürüyüşü yapılacak.



-İskele



İskele Kaymakamlığından verilen bilgiye göre saat 08.30’da Ecevit Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi ile başlayacak törende, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bando konseri, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar, şiirler ve dans gösterileri yer alacak.

-Lefke

Lefke’deki Cumhuriyet Bayramı töreni, saat 12.00’de Atatürk Anıtı önünde yer alacak. Lefke Kaymakamlığından verilen bilgiye göre tören öncesi 11.30'da kortej yürüyüşü yapılacak. Kortej sonrası başlayacak törende, anıta çelenk sunulacak, saygı duruşu ile İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek. Günün anlam ve önemini belirten konuşmalar ve şiirlerin ardından tören, halk dansları ve bando konseriyle tamamlanacak.

-Mehmetçik

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bucaklarda da törenler yapılacak.

İskele Kaymakamlığı'nın açıkladığı Mehmetçik'teki tören programına göre saat 09.00’da Atatürk Anıtı’na çelenk sunulacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek. Törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar ve şiirler yer alacak.

-Akdoğan ve Geçitkale

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Akdoğan ve Geçitkale’de de törenlerle kutlanacak.

Gazimağusa Kaymakamlığı'ndan verilen bilgiye göre saat 09.00’da Akdoğan Atatürk Anıtı ile Geçitkale Kasaba Meydanı’nda törenler düzenlenecek. Her iki törende de, çelenklerin sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesinin ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar ve şiirler yer alacak.

- Antakya Medeniyetler Korosu “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” konseri verecek

Girne’de Antakya Medeniyetler Korosu “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” konseri verecek. Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği himayelerindeki konser bugün 19.00’da Girne Amfi Tiyatro’da yer alacak.

-Spor etkinlikleri

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Spor Dairesi Müdürlüğü de bazı spor etkinlikleri düzenliyor.

Badminton Federasyonu tarafından bugün “Tüm Çocuklar Şampiyon Badminton Şenliği” yapılıyor. Lefkoşa’daki Yakın Doğu Koleji Spor Salonu’nda yer alacak etkinlik saat 18.00’de başlayacak.

Yarın saat 18.00’de ise Taekwondo Federasyonu tarafından “Cumhuriyet Bayramı Taekwondo Karete Budo Kırış Müsabakaları” yapılacak. Etkinlik, Girne’deki Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yer alacak.

