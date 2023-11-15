Türk Yıldızları Girne semalarında gösteri yaptı

Türk Hava Kuvvetlerinin (THK) akrobasi timi Türk Yıldızları, KKTC’nin 40. kuruluş yıl dönümü ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Girne semalarında gösteri uçuşu yaptı.



Çok sayıda kişi, Türk Yıldızlarının gösterisini Girne Atatürk Anıtı çevresi ve sahilden görme fırsatı buldu.

Türk Yıldızları'nın güç, hız ve hareket sınırlarını zorlayan akrobasi hareketleri ve uçakların gökyüzüne çizdikleri şekilleri izleyiciler cep telefonlarıyla kaydetti.

Halkın ilgiyle izlediği gösteri uçuşu, Türk Yıldızları uçaklarının topluca selamlama uçuşuyla son buldu.

