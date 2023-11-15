banner913
banner932
Avrupa liglerinde 5 takım namağlup
Avrupa liglerinde 5 takım namağlup
11 0
Hayvan severler Merit Diamond’ta buluştu
Hayvan severler Merit Diamond’ta buluştu
21 0
 
UNICEF İcra Direktörü Russell:
UNICEF İcra Direktörü Russell: "(Gazze'de) Gördüklerim ve duyduklarım kahrediciydi"
19 0
Meteoroloji Dairesi Müdürü Buran görevinden alındı
Meteoroloji Dairesi Müdürü Buran görevinden alındı
26 0
“KKTC namusumuzdur”
“KKTC namusumuzdur”
17 0
KKTC 40 yaşında
KKTC 40 yaşında
35 0
Lefkoşa’da 40’ıncı yıl Cumhuriyet Korteji düzenlendi
Lefkoşa’da 40’ıncı yıl Cumhuriyet Korteji düzenlendi
23 0
banner964
banner985

Türk Yıldızları Girne semalarında gösteri yaptı

banner476

banner974
Türk Yıldızları Girne semalarında gösteri yaptı
banner971
Türk Hava Kuvvetlerinin (THK) akrobasi timi Türk Yıldızları, KKTC’nin 40. kuruluş yıl dönümü ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Girne semalarında gösteri uçuşu yaptı.

Çok sayıda kişi, Türk Yıldızlarının gösterisini Girne Atatürk Anıtı çevresi ve sahilden görme fırsatı buldu.
Türk Yıldızları'nın güç, hız ve hareket sınırlarını zorlayan akrobasi hareketleri ve uçakların gökyüzüne çizdikleri şekilleri izleyiciler cep telefonlarıyla kaydetti.
Halkın ilgiyle izlediği gösteri uçuşu, Türk Yıldızları uçaklarının topluca selamlama uçuşuyla son buldu.
 
banner979
banner982
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.