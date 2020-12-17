Türk Sigorta’nın düzenlediği karikatür yarışması sonuçlandı

Türk Sigorta’nın küresel ısınma ve iklim değişikliğinin yaratacağı riskler konusunda farkındalığı ve sigorta bilincini yükseltmek amacıyla, Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği işbirliği ile düzenlediği, “İklim değişikliği ve sigorta” temalı karikatür yarışmasında Türkiye, Balıkesir’den yarışmaya katılan Mehmet Zeber’in karikatürü birincilik ödülüne layık görüldü

Türk Bankası Grubu iştiraklerinden Türk Sigorta’nın küresel ısınma ve iklim değişikliğinin yaratacağı riskler konusunda farkındalığı ve sigorta bilincini yükseltmek amacıyla, Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği işbirliği ile düzenlediği, “İklim değişikliği ve sigorta” temalı karikatür yarışması sonuçlandı.



3 Aralık 2020 tarihinde toplanan ve Türk Bankası Grubu ekibiyle bir yemekte buluşan Seçici Kurul, Türk Sigorta Genel Müdürü Engin Arı’nın Seçici Kurul'da görev yapacak olanlara başarı dileklerini ve teşekkürlerini sunmasından sonra çalışmaya başladı.



Seçici Kurul'da, Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği Başkanı M. Serhan Gazioğlu, Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği Genel Sekreteri Hüseyin Çakmak, Fotoğraf Sanatçısı Buket Özatay, Türk Bankası Grubu Temsilcisi Mehmet Salih Havalı ve TürkBankası Grubu Temsilcisi Dilek Utlu yer aldı. Sigortacılık Uzmanı Arzu Eminoğlu da Seçici Kurul Danışmanı olarak görev aldı.



Seçici Kurul, yurtiçinden ve Türkiye’den eser gönderenler arasından, Türkiye, Balıkesir’den yarışmaya katılan Mehmet Zeber’in karikatürünü birincilik ödülüne değer gördü. Mehmet Zeber 4.000 TL’lik ödülün sahibi oldu.



Türkiye’den yine Balıkesir’den yarışmaya katılan, Mete Ağaoğlu’nun karikatürü ise 2.250 TL’lik ödülle, ikinciliği almaya hak kazandı.



Türkiye’den Ankara’dan yarışmaya katılan Sait Munzur’un karikatürü üçüncü seçilerek, 1.500 TL’lik üçüncülük ödülüne layık görüldü.



Özel ödüllerin ise Şener Tosun (Nevşehir – Türkiye), Musa Kayra (Girne – Kuzey Kıbrıs) Mehmet Kahraman (Bursa – Türkiye), Mustafa Tozakı (Lefkoşa – Kuzey Kıbrıs) ve Mustafa Yıldız’a (İzmir – Türkiye) verilmesi uygun bulundu.



TürkSigorta’nın ‘İklim değişikliği ve sigorta’ konulu karikatür yarışmasına katılan tüm eserler www.turksigorta.com/online-sergi/ sayfasından görülebilir.



Yarışmaya katılan eserler, sonradan açıklanacak bir tarihte ayrıca Lefkoşa’daki TürkSigorta binası önünde açık havada sergilenecek.



TürkSigorta, sigorta bilincini yükseltmek amacıyla düzenlediği karikatür yarışmasını gelenekselleştirmeyi planlıyor.

