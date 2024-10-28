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Türk Savaş gemileri yarın limanlarda ziyarete açılıyor

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Türk Savaş gemileri yarın limanlarda ziyarete açılıyor
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29 Ekim Türkiye Cumhuriyeti’nin 101'inci kuruluş yıl dönümü kapsamında, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muharip unsurlarından TCG İmbat (P-335) ve TCG Preveze Denizaltısı (S-353), yarın Gazimağusa ve Girne limanlarında ziyarete açılıyor.
 
TCG İmbat (P-335) Hücumbotu Gazimağusa Limanı’nda, TCG Preveze Denizaltısı (S-353) ise Girne Limanı’nda yarın 10.00-12.00 ve 14.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.
 
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