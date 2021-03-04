Türk Bankası adına Kalkanlı bölgesine 30 bin fidan dikilecek

Türk Bankası 120. yılı için Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliği ile Kalkanlı’ya 30 bin fidan dikiyor

Toplumsal Sosyal Sorumluluğa özel önem vermeyi sürdüren Türk Bankası kuruluşunun 120.nci yılı nedeniyle geçtiğimiz yıl kalblerde derin yaralar bırakan orman yangınından büyük zarar gören Kalkanlı ovasını Tarım ve Orman Bakanlığı’nın belirlediği alanda 30 bin fidanla yeşertme kararı aldı. Karar çerçevesinde hazırlanan işbirliği protokolü Tarım ve Orman Bakanlığı’nda dün düzenlenen etkinlikte bakan Nazım Çavuşoğlu ve Türk Bankası Genel Müdürü Erhan Raif tarafından imzalandı.

Çavuşoğlu

Bakanlık ve banka yetkililerinin hazır bulunduğu imza etkinliği sonrası basına konuşan Tarım ve Orman Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ülkenin değerlerini korumanın her vatandaşın görevi olması gerektiğine işaret ederek, konuya gösterdikleri duyarlık sonucu hazırladıkları proje için Türk Bankası yetkililerine teşekkür etti.

Yangınla heba edilen yerlere 30 bin fidan dikiminin tüm masraflarını ayrıca oluşacak orman alanını destekleyen çağdaş bir çevre projesini hayata geçirmeyi üstlenen banka yetkililerine bakanlık olarak yardımcı olmayı görev bildiklerini belirten Bakan Çavuşoğlu, yapılaşma ile giderek azalan alanları koruyarak buralara geleneksel endemik bitki örtüsü, meyve ağaçları, değişik türlerde bitki yetiştiriciliği kazandırmanın bir yurttaşlık görevi olduğuna vurgu yaptı.

Raif

Etkinlikte konuşan Türk Bankası Genel Müdürü Erhan Raif, ülkesi ile bütünleşen bir banka olarak bu yıl120.nci yıllarını kutlayacaklarını, bunun anısına kalıcı bir eser yaratmak düşüncesi ile yangınla çorak hale gelen güzel bir alanda ülkeye yemyeşil bir orman kazandırmak istediklerini anlattı.

Küresel iklim değişikliği ve yeşile verdikleri özel önem çerçevesinde banka olarak ilk adımlarını 1994 de atarak Ercan Hava Alanı yolunda Türk Bankası Ormanı’nı kurduklarını, geçtiğimiz yıl ayni alanda Solar Enerji Tesisi devreye koyarak grup şirketleri olarak tüm enerjilerinin ihtiyacını buradan karşılamaya başladıklarını, her 2 projede de temel hedeflerinin karbon salınımını azaltmak olduğunu belirten Erhan Raif, “ gelecek nesillere daha yeşil bir Kıbrıs, daha yaşanabilir bir çevre bırakmak Türk Bankası olarak toplumsal sosyal sorumluluğumuzdur” şeklinde konuştu.

Türk Bankası ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında Kalkanlı Ovasına 30 bin adet fidan dikimini öngören işbirliği protokolü imza etkinliği toplu fotoğraf çekimi ile tamamlandı. Lha