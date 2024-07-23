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Turizmde yeni kampanya.. "Ada Kıbrıs" yarın Büyük Han'da tanıtılacak

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Turizmde yeni kampanya.. "Ada Kıbrıs" yarın Büyük Han'da tanıtılacak
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Türkiye’den Kuzey Kıbrıs’a daha çok turist çekmek maksadıyla tanıtım kampanyası başlatılıyor.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı tarafından, “Ada Kıbrıs” ismi altında yürütülecek çalışmaların lansmanı yarın 19.30’da Lefkoşa Büyük Han’da yapılacak.
Ada Kıbrıs’ta yer alacak enstrümanların tanıtılacağı Lansmana, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı da katılacak.

Çalışmayla, Kuzey Kıbrıs’ın kültürel değerleri, gelenekleri, ada yaşamı, adaya özgü lezzetler, mekanlar, her mevsim farklılaşan otlar, Ada’nın sunduğu deneyimler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türkiye pazarında imajının yeniden konumlandırılması, Türkiye’deki hedef kitlenin Kuzey Kıbrıs ziyaret motivasyonun çeşitlendirilmesi, Türkiye’den Kuzey Kıbrıs'a olan turizm talebinin artırılması, yaratıcı, ilgi çekici ve özgün bir marka kimliği yaratılması, Kuzey Kıbrıs’ın eşsiz bir seyahat deneyimi sunan, kültürel öğeleri güçlü, sıcak ve konuksever insanların yaşadığı bir ada ülkesi olarak konumlandırılması hedefleniyor.
 
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