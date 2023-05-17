banner913
banner932
Tüketici Fuarı 3 yıl aradan sonra 9 Haziran’da açılıyor
Tüketici Fuarı 3 yıl aradan sonra 9 Haziran’da açılıyor
17 0
Lefkoşa surları temizleniyor
Lefkoşa surları temizleniyor
16 0
 
Polisleri darp eden zanlı cezaevine gönderildi
Polisleri darp eden zanlı cezaevine gönderildi
15 0
Bu ne cesaret?
Bu ne cesaret?
15 0
Faruk Ölmez’in hayati tehlikesi sürüyor
Faruk Ölmez’in hayati tehlikesi sürüyor
25 0
GG ve MSA final kapısını araladı
GG ve MSA final kapısını araladı
9 0
DSÖ'den kilo kontrolü için şekersiz tatlandırıcıların kullanılmaması tavsiyesi
DSÖ'den kilo kontrolü için şekersiz tatlandırıcıların kullanılmaması tavsiyesi
14 0
banner915

Tüketici Fuarı 3 yıl aradan sonra 9 Haziran’da açılıyor

banner476

Pandemi nedeniyle ara verilen Kıbrıs Genel Tüketici Fuarı, 3 yıl aradan sonra 9 Haziran’da açılıyor.

banner825
Tüketici Fuarı 3 yıl aradan sonra 9 Haziran’da açılıyor
banner931

Pandemi nedeniyle ara verilen Kıbrıs Genel Tüketici  Fuarı, 3 yıl aradan sonra 9 Haziran’da açılıyor.

 

Unifex Fuarcılık tarafından organize edilen, Kıbrıs’ın tek satışlı fuarı olan “Kıbrıs Genel Tüketici Fuarı, 9 – 18 Haziran tarihleri arasında Fuar Alanında yer alacak. Fuarın resmi açılışı saat 18.00’de gerçekleşecek.

 

Fuarda mobilya, yatak takımı, mutfak, konfeksiyon, bilgisayar, beyaz eşya, bujiteri, dekorasyon ürünleri, cep telefonu, çocuk giyim, el işi, elektronik, deri, gözlük, perde, su arıtma cihazları, alüminyum, akıllı ev sistemleri, emlak, doğal taş ürünleri, spor aletleri, gümüş, hediyelik ürünler, iç giyim, kozmetik, ayakkabı, çeyizlik, kitap, halı, cam eşya, ev aksesuarları, gelinlik, çiçek, bisiklet, otomobil, çeşitli gıda ve benzeri ürünler sergilenecek.

 

Birçok sektör firmalarını bir arada toplayacak olan fuarda ziyaretçiler çeşitli indirimlerden ve kampanyalardan yararlanabilecekler.

Konu ile ilgili açıklama yapan Unifex Fuarcılık Direktörü Ümit Erhan, fuarların, ekonomileri canlı tutmak, yeni iş fırsatları yaratmak için önemli olduğunu vurguladı.

Erhan, fuarın  2 bin 700 metrekare kapalı alan, 4 bin metrekare açık alanda gerçekleşeceğini ve hafta içi 18.00 – 23.00

hafta sonu: 16.00 – 24.00  saatleri arasında ziyaret edilebileceğini kaydetti

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.