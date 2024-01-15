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Tuğlu “Üreten kadınlar bölge ekonomisini canlandırıyor”

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Tuğlu “Üreten kadınlar bölge ekonomisini canlandırıyor”
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Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi belediye sınırları içerisinde eğitim veren köy kadın kurslarının eğitmenleri ve eğitim alan kadınlara Bafra Belediye Halk Plajı Bostan Beach Restorant’ta yemek verdi.
Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu yaptığı konuşmada, bölgenin gelişimi ve kalkınması için üretimi teşvik eden Köy Kadın Kurslarının önemini bir kez daha vurgulayarak, “Üreten kadınlar bölge ekonomimizi canlandırıyor. Bu proje benim için en önemli projelerden bir tanesi. Belediye sınırlarımız içerisinde eğitim veren köy kadın kurslarının eğitmelerine özellikle teşekkür ederken, eğitim alan kadınlarımızın da eğitimlerini üretime yönelttiğini görmek büyük bir gurur kaynağı” dedi.
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