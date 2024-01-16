Tuğlu: “Bölgemiz, kadınlarımızın yetenekli elleriyle cazibe merkezine dönüşecek”

Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, Başbakan Ünal Üstel’in eşi Zerrin Üstel ile birlikte, belediye sınırları içerisindeki köy kadın kurslarında eğitim görüp üretim yapan üretici kadınlar ile yemekte buluştu.

Dr. Fatma Çimen Tuğlu yemekte yaptığı konuşmasına Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve varoluş mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ü anarak, “Bizler bin bir zorluk ve mücadeleyle kurulan devletimize sahip çıkıp, halkımızın özgürlük ve egemenliğini korumak, KKTC'yi sonsuza dek yaşatmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

TUĞLU: SİZLERLE BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ

Konuşmasına, Mustafa Kemal Atatürk’ün “Dünya üzerinde gördüğünüz her şey kadının eseridir” sözüyle devam eden Fatma Çimen Tuğlu, “Kadın hayatın her alanında sevgisi ve fedakarlığı ve şefkatiyle toplumun ve ailenin yapı taşıdır Mehmetçik Büyükkonuk bölgesinin siz değerli kadınları; sizlerin güçlenmesi ekonomik ve sosyal olarak kalkınması, gelişmekte olan bölgemiz için çok önemlidir. Bölgemizi kalkındırmak, ileriye götürmek için sizlerle birlikte çalışacağız” dedi.

Tuğlu, 1955-58 mücadele yıllarında Mehmetçik köyünün önemini hatırlatarak, “O yıllarda mücadele için Balalan’dan Adaya çıkarılan silahlar Mehmetçik’e getirilmiş. Bakım ve onarımı kadınlarımız tarafından yapılmıştır. Yine 1974 mutlu barış harekatına kadar Rum baskısından kaçanlar Mehmetçik köyümüze sığınmış ve kadınlarımız onları evlerinde misafir edilmişlerdir” dedi.

“ÜRETTİĞİNİZ ÜRÜNLER SAYESİNDE CAZİBE MERKEZİ OLACAĞIZ”

Kadınların her dönem çalışkan, fedakar ve üretken olduğunu vurgulayan Fatma Çimen Tuğlu, “Kadın ekonomik olarak, sosyal ve kültürel olarak ne kadar güçlü olursa, toplumun kalkınması ve gelişimi hızlı ve sağlam temellerde olur. Tarım, hayvancılık ve turizmle ön planda olan bölgemiz sizlerin yetenekli elleri ile üretilen ürünler sayesinde bir cazibe merkezine dönüşecek” dedi.

Bölgedeki en büyük eksikliklerden birinin üreten kadınların ürettiği ürünleri pazarlama konusunda yaşadığı sıkıntılar olduğunu kaydeden Tuğlu, “Başbakanımız Ünal Üstel’in ve Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nin teşvik ve destekleriyle hayata geçireceğimiz projelerle, bölge kadınlarımızın üretmiş olduğu el sanatları ve gıda ürünlerine Pazar oluşturup, satış yapma imkanı sunacağız. Kadın kooperatifleri ile de birlikte çalışıp gerek yurt içi, gerekse yurt dışı ürünlerin pazarlanması ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Yurt dışı ziyaretlerimde özellikle kadın üretiminin ön planda olduğu Gaziantep ziyaretimizde gördüğünüz incelediğimiz üretim tesislerini bölgemize kazandırmak için çalışmalarımız ve bağlantılarımız devam ediyor. Her şey kadınlarımız için, kadınlarımızın güçlenmesi için” dedi.



ZERRİN ÜSTEL: HANIMLAR OLMASA ERKEKLER OLMAYACAKTI

Başbakan Ünal Üstel’in eşi Zerrin Üstel de konuşmasına Dr. Fazıl Küçük’ü anarak başlarken şunları söyledi: “Sizlerle olmak benim için bir ayrıcalık taşıyor. Sizlerle olmak beni çok mutlu ediyor. Özellikle bu bölgeler bana daha kıymetli geliyor. Sizlerle sık görüşmek bana büyük bir onur veriyor. Geldiğiniz için çok teşekkür. Siz hanımlar dünyanın en büyük yaratıcısınız. Hanımlar olmasa erkekler olmayacaktı. Sizlere tekrar sonsuz teşekkür eder, emeklerinizi bizlere gösterdiğiniz için ve bizlerle aynı yolda ilerlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”