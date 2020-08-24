TUFAD'dan duyarlılık örneği

Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği (TUFAD) üyeleri geçtiğimiz hafta sonu Dipkarpaz Belediyesine Bağlı Vıew Otel Sahilinde çevre temizliği yaptı

Dipkarpaz View Otel’de kampa giren TUFAD’lılar çevre temizliği yaparak, duyarlılık çağrısında bulundu.Duyarsız insanların bıraktığı atıkları gören TUFAD’lılar, sorumluluk hissederek hep birlikte sahili temizlediler.TUFAD’da yapılan açıklamada "İnsanlarımız gittikleri yerlere sanki bir daha geri dönmeyecekmiş gibi atıklarını, pisliklerini, çöplerini bırakıp ayrılıyor. Bu ülke hepimizin, gelecek hepimizin. Bu konuda duyarlılık oluşturmak için Kıbrıs halkı olarak hepimiz elimizden geleni yapmalıyız" dedi.İlk karşılaştıkları manzara karşısında hayrete düştüklerini belirten, TUFAD Üyeleri “Buraya kamp yapmak, dinlenmek ve birlikte bir şeyler paylaşmak için geldik. Ancak insanların dağıttığı çöpleri görünce buna sessiz ve duyarsız kalamazdık. Geleceğimiz ve bizden sonraki nesillerin geleceği için çöpleri topladık.” diye belirttiler.Arkadaşlarıyla kolları sıvayıp doğayı temizleyen TUFAD Başkanı Arzu Can Turgay ise halka çağrıda bulunarak, “Bu dünya sadece bize ait değil. Denizlerde yaşayan canlılar da bizim sorumluluğumuzda bu sahiller Kaplumbağaların da yuvası, onlara karşı da sorumluluklarımız var.Daha temiz bir dünyada yaşamak bizim elimizde. Herkes çöpünü toplarsa daha temiz bir çevrede hep birlikte yaşayabiliriz. Çevre bilinci arttıkça yurdumuz daha temiz ve daha yaşanılır olacaktır. Bugün burada gösterdiğimiz duyarlılık ile tüm dernek ve kuruluşlara örnek olmamız gerektiğine inanıyorum. Bu tür sosyal sorumluluk projelerini belirli aralıklarla devam edeceğiz.Gönüllü Sivil Toplum Örgütlerinin de bu tür etkinliklerimize katılarak destek vermelerini bekliyoruz.” dedi.