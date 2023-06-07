Töre, Güner Batmazoğlu Masterler Anı Turnuvasına katıldı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Batmazoğlu Futbol Masterlar Derneği tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenen Güner Batmazoğlu masterler anı turnuvasına katıldı.

Karşılaşma Batmazoğlu Masterler Takımı ile Cumhuriyet Meclisi Futbol takımı arasında oynandı.Meclis’ten verilen bilgiye göre, Meclis Takımında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Milletvekilleri Oğuzhan Hasipoğlu, Hasan Küçük ve Teberrüken Uluçay’ın yanı sıra Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu da yer aldı.Meclis Başkanı Töre burada yaptığı konuşmada, Güner Batmazoğlu’nu rahmetle anarken etkinliğin çok anlamlı olduğunu söyledi ve katkı koyanlara teşekkür etti.Töre, oyunculara madalya ve kupaları verirken, maçın başlama vuruşunu da yaptı.