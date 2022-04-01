Toplumsal Varoluş ateşi Güzelyurt’ta da yandı

Niyazi Ergülen

Güzelyurt sivil toplum örgütleri Güzelyurt Terminal önünde ateş yakarak zamları ve fahiş fiyatları eylem ile protesto etti.

Eylem saat 19.00’da büyük katılımla gerçekleşirken, Güzelyurt bölgesi sivil toplum örgütlerinden başkanlar veya temsilcileri kısa konuşmalar yaparak bu zamların sadece Güzelyurt’ta değil tüm ülkede vatandaşları perişan ettiğini ifade ettiler.

Artık bıçağın kemiğe dayandığını halkın zamlar karşısında dayanacak gücü kalmadığını vurgulayan konuşmacılar yakılan bu isyan ateşinin büyüyerek devam edeceğini belirttiler.

