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Toplu Taşımacılar Birliği, yarın araçlı eylem yapacak

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Toplu Taşımacılar Birliği, yarın araçlı eylem yapacak

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği (KTTTB) yarın Lefkoşa’da “Araçlarımızı devretmeye getiriyoruz, çünkü ödeyemiyoruz” sloganıyla araçlı eylem yapacak.

Birlik, bugüne kadar yetkililerle yapmış oldukları görüşmelerde hiçbir neticeye varamadıklarını ve bu nedenle eylem kararı aldıklarını duyurdu.

KTTTB Başkanı Menteş Aytaç, TAK muhabirine yaptığı açıklamada, eyleme katılmasını bekledikleri 100 civarında toplu taşıma aracının yarın saat 09.00’da Atatürk Spor Salonu önünde toplanacağını, 10.00’da konvoy halinde harekete geçerek Cumhuriyet Meclisi ile Maliye Bakanlığı önünden geçip Başbakanlık önüne varacağını söyledi.

Aytaç, üyelerinin Mart 2020’den beridir çalışmamasından dolayı hükümetten; seyrüsefer, muayene, T izin belgesi ücreti, yıllık vergi, çalışanların sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı ücretlerinden muafiyet ile geliri olmayan turizm taşımacılarına 15 bin TL hibe talebinde bulunduklarını kaydetti.

Ayrıca üyelerinin ‘pandemi taşımacılığı’ndan da yararlanamadığını vurgulayan Aytaç, UBP-DP-YDP Hükümetinin pandemi taşımacılığında sadece diğer örgütün üyelerine iş verdiğini öne sürdü. Pandemi taşımacılığında adaletli dağıtım yapılmasını ve ‘ekmeğin’ ikiye bölünerek kendi üyelerine de iş verilmesini de talep ettiklerini anlatan Aytaç, “talepleri konusunda hiçbir adım atılmadığını” belirtti.

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