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Toplu Sünnet Şöleni ile Vakıf geleneği yaşatıldı

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Toplu Sünnet Şöleni ile Vakıf geleneği yaşatıldı
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İhtiyaç sahibi aile ve çocukların daima yanında olan Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf), düzenlediği toplu sünnet organizasyonuyla vakıf geleneklerini sürdürmeye devam ediyor.

Toplumsal Gelişim Hareketi (TOGEH) Derneği ve KKTC Muhtarlar Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte farklı bölgelerde yaşayan 41 çocuk sünnet edilmeye başlandı.

Bu kapsamda, alanında uzman doktorlar tarafından Lefkoşa bölgesinde yaşayan 10 çocuğun operasyonu tamamlanarak sünnet edildi.

Organizasyona katılan Evkaf Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer, operasyon öncesi çocuklarla yakından ilgilenerek aileleri ile sohbet etti. Tümer, operasyonu gerçekleştirilen doktorlar ve sağlık çalışanları ile de görüşerek emeklerinden ötürü teşekkürlerini sundu. Ayrıca, etkinliğin düzenlenmesinde büyük emeği olan İyilik Gönüllüleri de gerçekleştirdiği palyaço gösteri ve dağıttığı hediyelerle çocukları mutlu etti.

Toplu sünnet organizasyonunun ikinci etkinliği önümüzdeki günlerde Gazimağusa’da gerçekleştirilecek.
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