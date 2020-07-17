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Tombala geceleriyle stress atıyorlar

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Pandemi yasaklarının kaldırılması sonrasında Güzelyurt bölgesinin Süper Lig temsilcilerinden Binatlı Yılmaz Spor Kulübü’nün her Salı akşamı düzenlediği tombala geceleri yoğun ilgiyle sürüyor

Tombala geceleriyle stress atıyorlar
17 Temmuz 2020 Cuma 16:34

Ülkemizde yaz aylarının değişmez eğlencesi olan ve birçok spor kulübü ve derneğe gelir kapısı olan tombala geceleri devam ediyor.

Pandemi yasaklarının kaldırılması sonrasında Güzelyurt bölgesinin Süper Lig temsilcilerinden Binatlı Yılmaz Spor Kulübü’nün her Salı akşamı düzenlediği tombala geceleri yoğun ilgiyle sürüyor.

Geçtiğimiz Salı akşamı Binatlı Kulübü lokalinin bulunduğu alanda yapılan tombala gecesinde sanatçılar Didem Gerçek ve Mustafa Karabulut sahne alarak konukları eğlendirdiler.

Oldukça zengin ikramiyelerin dağıtıldığı tombala gecelerine gerek Binatlı taraftarlarının gerekse bölge halkının yoğun ilgi göstermesi Binatlı yönetimini memnun ederken, Başkan Orsel Neşe tombala gecelerine katılarak kulübe katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Fotoğraflar: AHMET İKİDERELİ

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