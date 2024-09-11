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The Healers Kordonboyu’nda sahne aldı

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"Girne Arkın Group Fest24" kapsamında dün akşam "The Healers" Liman Kordon Sahne’de izleyici ile buluştu.

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The Healers Kordonboyu’nda sahne aldı
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Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, festival kapsamında bu akşam Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun sahneye koyduğu "Tartüf 24" sahne alacak. Girne Amfi Tiyatro’da yer alacak oyun saat 21.00’de başlayacak.
 
13 Eylül’de Girne Amfi Tiyatro’da "Volkan Konak" konseri var.
 
 -Antis Deniz Festivali…
 
"Girne Arkın Group Fest24" kapsamında bu yıl ikincisi düzenlenen "Karaoğlanoğlu Antis Deniz Festivali" 12-15 Eylül tarihleri arasında yapılacak.
 
Açıklamada, tüm etkinlikler için www.girnebelediyesi.com adresinden online bilet veya Girne Belediyesi (danışma) ile tüm Telsim shop'lardan baskı bilet alınabileceği belirtildi.
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