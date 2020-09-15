Thalassemia Derneği'nden Telsim'e teşekkür plaketi

Thalassemia Derneği Başkanı Ahmet Varoğlu, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ve Kurumsal iletişim Müdürü Nil Zorlu Atai’ye, desteklerinden dolayı teşekkür plaketi Verdi. Thalassemia Derneği Başkanı Ahmet Varoğlu, dernek olarak temel tedavide hayati önem taşıyan kanın eksikliğini yaşadıkları bu günlerde, Telsim ailesi olarak sosyal sorumluluk projelerine koyduğu katkılar ve Thalassemia Derneğinin ihtiyacı olan konulardaki desteklerinden dolayı teşekkürlerini sundu.

VAROĞLU: “KAN BAĞIŞI VE YENİ BAĞIŞÇILAR ARTMALI”

Kan bağışı ve yeni bağışçılar artmalı diyen Varoğlu, Coronavirüs salgını döneminde yeterince kan bağışçısı olmadığı için sıkıntıya düştüklerini belirttti. Varoğlu, kan bağışı ve yeni bağışçıların artması gerektiğine dikkat çekerken, “Kan bağış kampanyalarına destek olan, ihtiyacımız olan faaliyetlerde sponsor olan ve özellikle bu dönemde kan arayışlarımıza ses olarak sesimizi duyuran Telsim ailesine teşekkür ederim.” dedi. Varoğlu, bu örnek davranışın, tüm kurumlara örnek olmasını beklediklerini vurguladı.

TANPINAR:“GÖNÜLLÜ KAN VERME BİLİNCİ ÇOK ÖNEMLİ”

Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, kan verme bilincinin daha da yaygınlaştırılması gerektiğini ifade etti. Tanpınar, “Kan verme konusundaki bilinci bir yaşam biçimi haline getirebilmemiz lazım.” dedi. Thalassemia Derneği’nin farkındalık yaratmak amacıyla yaptığı projelere her zaman destek vermekten mutluluk duyduklarını söyleyen Tanpınar, “Thalassemia’lı bireyler bizler için çok önemli, onlar için gerçekleştirilen projelerde bizim de katkımızın olması bizleri çok mutlu ediyor.” dedi.

