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Tescilenen “Lapta Hesap İşi” için lansman düzenleniyor

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Tescilenen “Lapta Hesap İşi” için lansman düzenleniyor
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KKTC’de tescillenen “Lapta Hesap İşi”ne ilişkin yarın akşam Acapulco Resort’ta lansman düzenlenecek.

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, KKTC’nin tescillenen ilk el sanatı olan “Lapta Hesap İşi” yapılacak etkinlikle duyurulacak.

Lansman saat 18.30’da başlayacak. Lansmanda, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yılı etkinlikleri çerçevesinde Dilek Hanif ve NTV ekibinin çektiği ‘’Halkın Sanatı’’ programının ‘’Lapta Hesap İşi’’ bölümü de gösterilecek. 

Açıklamada, 100 yılı aşkın bir süredir Kıbrıs Türk kadının işlediği nakış türü olan Lapta Hesap İşi’nin tesciliyle, GİKAD, Lapta Kültür Sanat Derneği ve Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi iş birliğinde gelecek nesillere aktarılacağı vurgulandı. 

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