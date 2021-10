TELSİM Müşteri Hizmetleri Haftasını kutladı

Müşterilerine en iyi ve kaliteli hizmeti vermek, onları memnun etmek için çalışan TELSİM Müşteri Operasyonları Departmanı, Müşteri Hizmetleri Haftası’nı çeşitli etkinliklerle bu yıl 3. kez kutladı.

Çalışanların motivasyonunu geliştirici oyunlar ve yarışmalar gerçekleştirilen haftada, kazanan çalışanlara cihaz ve tebrik belgeleri, bayi çalışanlarına ise teşekkür belgeleri takdim edildi.

Müşteri Hizmetleri Haftası için, Müşteri Operasyonları Departmanı tarafından organize edilen online bir söyleşi de düzenlendi. Söyleşiye davet edilen Mardo Ice Cream Ltd. Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Yağver Ağıt, müşteri hizmetlerinin öneminden ve bir şirket için başarıdan geçen yolda büyük önem taşıdığından örnekler de vererek bahsetti.

Ustacan: “Mutlu çalışanlar, Mutlu Müşteriler yaratır.”

Müşteri operasyonu departmanında çalışan personelin, yaptıkları işi severek yaptığı taktirde, dokunulan her abonenin de mutlu ayrılmasını sağlamış olduklarını vurgulayan Müşteri Operasyonları & Terminalden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Ustacan, “Telsim olarak, Müşteri Hizmetleri Haftası’nda hem çalışanlarımıza hem de abonelerimize dokunmanın mutluluğunu yaşadık.” dedi. Müşterilerin, çağrı merkezi ile yaptığı görüşmenin sonunda, aklında hiçbir soru işareti olmamasının ve aldığı hizmetten memnun olmasının kendisi için büyük ödem taşıdığını ifade eden Ustacan, “Verdiğimiz hizmet ile fark yaratan bir çağrı merkezi olduk, her zaman mutlu çalışanlar ve mutlu müşteriler yaratmak için çalıştık ve çalışmaya da devam edeceğiz.” dedi.