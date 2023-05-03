Telsim Freezone 9. Liselerarası Müzik Yarışması Finali 8 Haziran’da yapılacak

Lefkoşa Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda yapılacak olan "Telsim Freezone 9. Liselerarası Müzik Yarışması" Finalinde ‘En İyi Orkestra’’, ‘‘En İyi İcra’’, "En İyi Kız Solist", ‘‘En İyi Erkek Solist’’, ‘‘En İyi Enstrüman Performansı’’, ‘‘En İyi Sahne Performansı’’, ve ‘‘Kamran Aziz Özel Ödülü’’ olmak üzere toplam 7 dalda ödül verilecek

Milli Eğitim Bakanlığı ve Telsim iş birliğinde düzenlenen, "Telsim Freezone 9. Liselerarası Müzik Yarışması" Finali 8 Haziran’da Lefkoşa Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda yapılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Liselerarası Müzik Yarışması Finali’nde, ‘‘En İyi Orkestra’’, ‘‘En İyi İcra’’, "En İyi Kız Solist", ‘‘En İyi Erkek Solist’’, ‘‘En İyi Enstrüman Performansı’’, ‘‘En İyi Sahne Performansı’’, ve ‘‘Kamran Aziz Özel Ödülü’’ olmak üzere toplam 7 dalda ödül verileceği bildirildi.

Yarışma kapsamında hazırlıklarını sürdüren Namık Kemal Lisesi ile Polatpaşa Lisesi öğrenci ve öğretmenleri yarışmayla ilgili görüşlerini paylaştı.

Namık Kemal Lisesi sorumlu müzik öğretmeni Zühre Canatan, bu yıl Gazimağusa şehri olarak buruk bir şekilde yarışmaya hazırlandıklarını, Şampiyon Melekleri anmak için sahneye çıkacaklarını söyledi.

Yarışmaya çok iyi hazırlandıklarını ve çocukların heyecanlı olduğunu belirten Canatan “Umarız ki her şey çok güzel geçecek. Yarışmadaki tüm çocuklarımıza başarılar dilerim.’’ dedi.

NKL öğrencisi Kumru Garabli de projede yer alacak olmanın heyecanını yaşadıklarını söyleyerek, “Hepimiz çok heyecanlıyız. Ben küçük yaşlardan beridir kendimi şarkı söylerken buluyorum, şarkı söylemeyi çok seviyorum. Hepimiz çok iyi hazırlanıyoruz ve kendimize güveniyoruz.” diye konuştu.

Büşra Bilgen de bu yarışmaya Şampiyon Melekler için katıldıklarını söyleyerek, “Piyano çalmayı k seviyorum çünkü yeğenim beni dinlemeyi çok severdi ve o artık melek oldu.” dedi.

Polatpaşa Lisesi sorumlu müzik öğretmeni Rahme Yahi ise yarışma için heyecanlı olduklarını ve çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürdüklerini söyledi.

Öğrencilerine güvendiklerini ve sahneye çıkarak güzel bir deneyim yaşamalarını istediklerini belirten Yahi, “Umuyoruz ki başarılı olurlar, istedikleri şekilde performanslarını gösterirler. Diğer çocuklarımıza ve sorumlu öğretmen arkadaşlarıma başarılar diliyorum.” dedi.

Polatpaşa Lisesi öğrencisi Indiana Codreanu da şarkı söylemeyi sevdiğini ve finale hazırlandıklarını belirterek, arkadaşlarına güvendiğini söyledi ve tüm okullara başarılar diledi.

Polatpaşa Lisesi öğrencisi Hüseyin Bağ ise senenin başından itibaren yarışma için hazırlandıklarını belirterek emeklerinin karşılığını almayı umduklarını söyledi.

Küçük yaşlardan beri gitar çaldığını belirten Bağ, yarışmaya katılacak olan herkese başarılar diledi.

“İçindeki Yeteneği Keşfet” sloganı ile yapılacak olan yarışmaya, 18 liseden 20 grup katılacak. Liseli gençlerin, sanata yönelmesini amaçlayan Liselerarası Müzik Yarışması, gençlerin müzikle kendilerini ifade edebilecekleri profesyonel bir ortam sunuyor.

Bu yıl yapılacak olan Liselerarası Müzik Yarışmasına, 20 Temmuz Fen Lisesi, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Atatürk Meslek Lisesi, Değirmenlik Lisesi, Gazimağusa Türk Maarif Koleji, Girne Amerikan Koleji, Güzelyurt Meslek Lisesi, Güzelyurt Türk Maarif Koleji, Kurtuluş Lisesi, Lapta Yavuzlar Lisesi, Lefke Gazi Lisesi, Lefkoşa Türk Lisesi, Levent Koleji, Namık Kemal Lisesi, Polatpaşa Lisesi, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi, Türk Maarif Koleji ve Yakın Doğu Koleji olarak toplamda 18 okul katılacak.

