Telsim'den egelsiz iletişime destek

Telsim Şeffaf Maske Projesi’ne destek vererek tüm Telsim Shoplardaki müşteri temsilcilerinin kullanmasını sağlayarak, “Şeffaf Maske Tak Sessizliğin Sesi Ol” projesini destekledi

Ülkemizde ve Dünyada yaşanan Covid-19 salgını nedeni ile kişisel tedbirleri alma yönünde maske kullanımının zorunlu olması nedeni ile toplumda yaşayan İşitme Konuşma Engelli bireyler, iletişim noktasında sıkıntı yaşamaktadır. Telsim Şeffaf Maske Projesi’ne destek vererek tüm Telsim Shoplardaki müşteri temsilcilerinin kullanmasını sağlayarak, “Şeffaf Maske Tak Sessizliğin Sesi Ol” projesini destekledi.

DOĞRU: “TELSİM, ŞEFFAF MASKE PROJEMİZE DESTEK VERDİ.”

Konu ile ilgili açıklama yapan Kıbrıs işitme Konuşma Engelliler Vakfı Başkanı Bahire Doğru , Engelsiz iletişim için Kıbrıs Vakıflar İdaresi sponsorluğunda “Şeffaf Maske Tak Sessizliğin Sesi Ol” projesini hayata geçirdiklerini belirtti. Bu konuda yaklaşık iki aydır sosyal ve toplumsal farkındalık için çalıştıklarını belirtti. Toplumda özellikle duyan bireylerden, kurumlardan yoğun talep olduğunu söyledi. Duyan bireylerin kullanmasının iletişimi kolaylaştırdığını ve proje kapsamında çok geniş kitlelere ulaştıklarını belırtti. Telsim’in Şeffaf Maske projesine destek verdiğini söyleyen Doğru, “Telsim Ailesine, sosyal ve toplumsal farkındalık adına verdiği destekten dolayı çok teşekkür ederiz.” dedi ve Telsim’in Engelsiz İletişime destek olmasından dolayı mutluluk duyduklarını dile getirdi.

GEZEN: “PROJE, İLETİŞİMİN ENGELSİZ BİR ŞEKİLDE SAĞLANMASI İÇİN ÇOK ÖZEMLİ.”

Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sinan Gezen, KİKEV tarafından hayata geçirilen şeffaf maskelerin teslimatı konusunda Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bahire Doğru ‘nun, Genel Müdürlük’teki yatırımcımız Ahmet Güngör’e ait Ortaköy Telsim Shop’u ziyaret ettiklerini belirtti ve memnuniyetlerini dile getirdi. Bu Projenin işitme engelliler için iletişimi sağlama noktasında önemli olduğunu ve toplum olarak bu konunun farkında olmamız gerektiğini vurguladı.

Engelsiz İletişim için KİKEV ‘in projesine destek verdiklerini ve şeffaf maskelerin tüm Telsim Shoplarda kullanıma uygun olduğu yönünde görüşlerini belirten Gezen, Engelsiz bir ülke için her zaman Sosyal Sorumluluk Projelerini desteklediklerini belirtti. Gezen önceki yıllarda da tüm Telsim Shop çalışanlarına KİKEV eğitmenlerinden işaret dili eğitimi aldırdıklarını hatırlatarak, aşılan tüm sorunların birlik ve beraberlik içerisinde karşılıklı desteklerle çözülebileceğini belirtti.