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“Telefonunu Bırak, Kitabını Al” etkinliği düzenleniyor

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“Telefonunu Bırak, Kitabını Al” etkinliği düzenleniyor
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Girne’de pazar günü “Telefonunu Bırak, Kitabını Al” sloganıyla etkinlik düzenleniyor.          
Hedef Hizmet Kulübü başkanı ve üyeleri tarafından, 8 Eylül Dünya Okuma Günü dolayısıyla düzenlenecek etkinlik,  Alsancak Doğa Parkı’nda (Yavuz Çıkarma Plajı karşısı) saat 18:00’de başlayacak.
Verilen bilgiye göre, LAÇ Belediyesi’nin ve kulüp üyelerinin katkılarıyla düzenlenen etkinlikte, katılımcılara (çocuk ve yetişkinlere) kitap bağışı yapılarak, 8 Eylül Dünya Okuma Günü kutlanacak.
 
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