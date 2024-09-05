“Telefonunu Bırak, Kitabını Al” etkinliği düzenleniyor

Girne’de pazar günü “Telefonunu Bırak, Kitabını Al” sloganıyla etkinlik düzenleniyor.

Hedef Hizmet Kulübü başkanı ve üyeleri tarafından, 8 Eylül Dünya Okuma Günü dolayısıyla düzenlenecek etkinlik, Alsancak Doğa Parkı’nda (Yavuz Çıkarma Plajı karşısı) saat 18:00’de başlayacak.

Verilen bilgiye göre, LAÇ Belediyesi’nin ve kulüp üyelerinin katkılarıyla düzenlenen etkinlikte, katılımcılara (çocuk ve yetişkinlere) kitap bağışı yapılarak, 8 Eylül Dünya Okuma Günü kutlanacak.

