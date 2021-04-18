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TDP, Barolar Birliği’nin eylemine destek belirtti

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TDP, Barolar Birliği’nin eylemine destek belirtti
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Toplumcu Demokrasi Partisi, yargının bağımsızlığına ve hukukun üstünlüğüne sahip çıkmak amacıyla Barolar Birliği tarafından yarın (19 Nisan Pazartesi) gerçekleştirilecek olan eyleme destek belirtti.
Anayasa Mahkemesi’nin Kur'an kurslarında verilen eğitimin, gözetim ve denetim altında yapılması ilkesinden hareketle, Din İşleri Dairesi’nin yetkili olmadığı kararı sonrasında Türkiye Cumhuriyeti yetkililerden yapılan tehdide varan açıklamaların kabul edilemez olduğu belirtilen açıklamada, “Unutulmamalıdır ki, yargının bağımsızlığı, demokrasinin ve özgürlüklerin temelidir” denildi.
TDP açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verildi:
“Adaletin tesis edilmesinde çok önemli görevi olan yargımıza yönelik yapılan saldırılar aynı zamanda demokrasimize de saldırı niteliğindedir. Bunu onaylamamız asla mümkün değildir.
Bu düşüncelerle Barolar Birliği’ tarafından yarın yapılacak olan eyleme TDP olarak destek vereceğimizi duyururuz.”
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