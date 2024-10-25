TC Lefkoşa Büyükelçiliği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konseri düzenliyor

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla pazartesi günü konser düzenliyor.



Antakya Medeniyetler Korosu tarafından verilecek konser pazartesi günü saat 19.00’da Girne Amfi Tiyatro’da yapılacak.



Konsere tüm halk davet edildi.

