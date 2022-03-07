Tatlısu şenlendi

Tatlısu 6. Ot Kültür Festivali, renkli görüntülere sahne oldu

Tatlısu Belediyesi’nin düzenlediği Tatlısu 6. Ot Kültür Festivali, dün yapıldı.Festivalde, Türkiyeli sanatçı Ogün Sanlısoy’un yanı sıra birçok yerli sanatçı sahne aldı.Halk Dansları, kukla illüzyon ve jonglör gösterilerinin yapıldığı festivalde, at ve eşek ile geziler, Mustafa Tozaki kalemiyle ücretsiz portre ve karikatür çizimi, eski Kıbrıs çocuk oyunları gibi birçok etkinlik yer aldı.Klasik otomobil sergisinin de yer aldığı festival alanında, gün boyu leylek ayaklı uzun adamlar ve Kıbrıs kültürünü yaşatacak canlı heykeller de vardı.Başbakan Faiz Sucuoğlu etkinliğe katılarak böylesi festivallerin ekonomik olarak bölgelere katkı sağladığını söyledi.Sucuoğlu tarih boyunca yenilebilir otların Kıbrıslı Türkler için önemli bir besin kaynağı olduğunu hatırlatarak, kanser hastalığının arttığı bu dönemde doğadan, doğal beslenmenin ayrı bir ayrıcalık olduğunu belirtti.Doğada yetişen yenilebilir otlara ilginin arttığını gözlemlediğini dile getiren Başbakan Sucuoğlu, 2 yıllık bir aradan sonra pandeminin yavaş yavaş geride kaldığını , böylesi festivallerin ekonomik olarak bölgelere katkı sağladığını kaydetti.Başbakan Sucuoğlu, “ ansızlık maalesef bir türlü Dünyayı bırakmıyor pandemiden kurtulalım derken savaş ciddi bir sıkıntı yaratıyor” diyerek Ukrayna-Suriye savaşının etkisini Dünya ile birlikte kendilerinin de derinden hissettiklerini dile getirdiHer inişin bir çıkışı olduğunu kaydeden Başbakan Sucuoğlu, başarıya ulaşmak ve sıkıntılardan kurtulmak için kararlılık ve sabırla mücadele ederek bunu başaracaklarını söyledi.