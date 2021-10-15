Tatlısu Rose’s House’ta İkinci El Pazarı düzenleniyor

Tatlısu Rose’s House’da 17 Ekim 2021 Pazar günü saat 10:00 – 14:00 arasında, İkinci El Pazarı düzenleniyor.

Elbise, ayakkabı, oyuncak, hediyelik, süs eşyaları ve daha çok ürün yelpazesi uygun fiyatlara satılacağı İkinci El Pazarı’na ilginin yoğun olacağı belirtildi.Rose’s House direktörü Gülderen Aktuna, bu etkinliğe satıcı olarak katılmak isteyenlerin önceden kayıt yaptırmalarını ayrıca alan için kendi masa ve şemsiyelerini de getirmeleri gerektiğini söyledi.Öte yandan satış noktalarına kurulacak stantların ücretinin 40 TL olduğunu açıklayan Aktuna, bu ücretin yarısının Claire Lamb’a projelerinde kullanmak üzere bağışlanacağının da altını çizdi.Organizasyon günü çeşitli yiyecek ve içeceklerinde satışa sunulacağını belirten Aktuna, “Hafta sonu herkesi Tatlısu-Kaplıca anayolu üzerinde Rose's House'a bekliyoruz” ifadelerini kullandı.Daha fazla bilgi ve rezervasyon için 0 533 888 56 53 numaralı telefondan bilgi alınabilir.