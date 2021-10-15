banner583
SAKAlılar, Girne’de coştu
SAKAlılar, Girne’de coştu
34 0
Çanakkale Ortaokulu takdiri hak ediyor
Çanakkale Ortaokulu takdiri hak ediyor
38 0
 
Klasikler, Özyalçın anısına buluştu
Klasikler, Özyalçın anısına buluştu
14 0
UKÜ ve Şahlan galibiyetle başladı
UKÜ ve Şahlan galibiyetle başladı
16 0
Bu kaplar ölüm saçıyor
Bu kaplar ölüm saçıyor
11 0
Kışlıkları hazırlayın
Kışlıkları hazırlayın
146 0
Okullarda 600 vaka
Okullarda 600 vaka
40 0
banner661
banner726

Tatlısu Rose’s House’ta İkinci El Pazarı düzenleniyor

banner476

Tatlısu Rose’s House’da 17 Ekim 2021 Pazar günü saat 10:00 – 14:00 arasında, İkinci El Pazarı düzenleniyor.

banner714
Tatlısu Rose’s House’ta İkinci El Pazarı düzenleniyor
banner721

Elbise, ayakkabı, oyuncak, hediyelik, süs eşyaları ve daha çok ürün yelpazesi uygun fiyatlara satılacağı İkinci El Pazarı’na ilginin yoğun olacağı belirtildi.
Rose’s House direktörü Gülderen Aktuna, bu etkinliğe satıcı olarak katılmak isteyenlerin önceden kayıt yaptırmalarını ayrıca alan için kendi masa ve şemsiyelerini de getirmeleri gerektiğini söyledi.
Öte yandan satış noktalarına kurulacak stantların ücretinin 40 TL olduğunu açıklayan Aktuna, bu ücretin yarısının Claire Lamb’a projelerinde kullanmak üzere bağışlanacağının da altını çizdi.
Organizasyon günü çeşitli yiyecek ve içeceklerinde satışa sunulacağını belirten Aktuna, “Hafta sonu herkesi Tatlısu-Kaplıca anayolu üzerinde Rose's House'a bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
Daha fazla bilgi ve rezervasyon için 0 533 888 56 53 numaralı telefondan bilgi alınabilir.
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.