banner913
banner932
Cihangir’de uyuşturucu bulundu
Cihangir’de uyuşturucu bulundu
54 0
En fazla yağış Geçitkale’ye düştü
En fazla yağış Geçitkale’ye düştü
15 0
 
KTTO Başkanlığına yeniden Turgay Deniz getirildi
KTTO Başkanlığına yeniden Turgay Deniz getirildi
16 0
Mağusa’da panayır coşkusu
Mağusa’da panayır coşkusu
22 0
O artık bir melek
O artık bir melek
24 0
Önümüzdeki dört gün yer yer sağanak bekleniyor
Önümüzdeki dört gün yer yer sağanak bekleniyor
27 0
Güney’in “Fiakas” oyunu Kuzey’de sahnelenecek
Güney’in “Fiakas” oyunu Kuzey’de sahnelenecek
32 0
banner1032

Tatlısu Harnup Festivali Cuma günü başlıyor

banner1020

banner1045
Tatlısu Harnup Festivali Cuma günü başlıyor
banner971
17’nci Harnup Festivali Cuma günü Tatlısu’da başlıyor.
Tatlısu Belediyesi tarafından düzenlenen ve 3 gün sürecek festival kapsamında 6 Eylül Cuma günü saat 19.00’da kortej yürüyüşü olacak, gösterilerin ardından saat 19.45’te ise açılış konuşmaları yapılacak.
7 ülkeden uluslararası halk dansları ekiplerinin de sahne alacağı festival konserlerle çeşitli gösterilere ev sahipliği yapacak.
Plaj güreşi, tavla turnuvası ve çocuklara yönelik etkinliklerin yanı sıra ücretsiz karikatür ve portre çizimlerinin de olacağı 17’nci Harnup Festivali 8 Eylül Pazar akşamı tamamlanacak.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.