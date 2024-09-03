Tatlısu Harnup Festivali Cuma günü başlıyor

17’nci Harnup Festivali Cuma günü Tatlısu’da başlıyor.

Tatlısu Belediyesi tarafından düzenlenen ve 3 gün sürecek festival kapsamında 6 Eylül Cuma günü saat 19.00’da kortej yürüyüşü olacak, gösterilerin ardından saat 19.45’te ise açılış konuşmaları yapılacak.

7 ülkeden uluslararası halk dansları ekiplerinin de sahne alacağı festival konserlerle çeşitli gösterilere ev sahipliği yapacak.

Plaj güreşi, tavla turnuvası ve çocuklara yönelik etkinliklerin yanı sıra ücretsiz karikatür ve portre çizimlerinin de olacağı 17’nci Harnup Festivali 8 Eylül Pazar akşamı tamamlanacak.

