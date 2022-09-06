Tatar, Fuat Oktay’ın oğlunun nikâh şahitliğini yaptı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın oğlunun nikâh şahitliğini yaptı.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın oğlu Mustafa Emin Oktay ve Zeynep Oktay çiftinin düğün törenine katılıp nikâh şahitliği yaptı.
Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan Başbakanı Ali Esedov ile de bir görüşme gerçekleştirdi.
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