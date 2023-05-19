Tatar, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın Gençlik Konseri’ni izledi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlediği Gençlik Konseri’ni izledi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre konser ilk olarak çarşamba akşamı YDÜ AKKM’de, dün akşam da ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu, Rauf Raif Denktaş Salonu’nda sanatseverlerle buluştu.Şef Murat Menket’in yönettiği Gençlik Konserleri’nde solist olarak keman sanatçıları Sesil Anıl ile Nursel Hançer ve piyano sanatçısı Deniz Besim sahne aldı.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da izlediği konser programında, L.V Beethoven Coriolan Uvertürü Op. 62, W. A. Mozart 5. Piyano Konçertosu La Majör K219, J. Haydn Piyano Konçertosu D Majör Hob. XVIII:11, M.Bruch 1. Keman konçertosu G minör Op. 26 eserleri yer aldı.