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Tatar, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti

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Tatar, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti. 

Cumhurbaşkanlığı’nda yer alan tebriğe, Meclis Başkanı Zorlu Töre, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Başbakan Ünal Üstel, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, bakanlar, milletvekilleri, askeri erkan, Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen konuk heyetler, muharip dernekler, dernek, kurum, kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. 

Tebrik sonrası Cumhurbaşkanı Tatar, konuklara katılımlarından dolayı teşekkür etti ve onlarla sohbet etti. 

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