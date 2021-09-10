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Taşkent Doğa Parkı’nda Yaban Hayatı Destekleyelim” etkinliği düzenleniyor

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Taşkent Doğa Parkı’nda Yaban Hayatı Destekleyelim” etkinliği düzenleniyor

Taşkent Doğa Parkı’nda pazar günü 16.00-23.00 saatleri arasında “Yaban Hayatı Destekleyelim” sloganıyla etkinlik düzenlenecek.

Aralarında el sanatları da bulunduğu yaklaşık 40 standın yer alacağı etkinlikte bir de 17 doğa fotoğrafçısının ikişer eserinin sergileneceği özel sergi açılacak. 

Sergide yer alan eserler Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından 100 adet küçük (50x30cm), 20 adet de büyük (70x50cm) olmak üzere sınırlı sayıda çoğaltılıp, numaralandırıldı. 

Sergide Ahmet Gürses, Aktürk Pilancı, Ali Özdinç, Ali Polili, Atilla Karaderi, Başar Taşlı, Birtan Gökeri, Elçin Yoldaşcan, Ertaç Cünayt, Hasan Bağlar, Hasan Erdal, Hüseyin Yorgancı, İbrahim Alkan, Nazım Kaşot, Niyazi Türkseven, Sadık Azimli ve Sami Tomson’un eserleri yer alıyor.

Eserlerin satışından ve stant ücretlerin yüzde 30’undan elde edilecek gelir Yaban Hayat Hastanesi'ne gelen hasta ve yaralı hayvanların ihtiyacı X-ray cihazı ve ameliyatlar için gaz anestezi cihazı alımında kullanılacak.

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