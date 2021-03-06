banner583
Futbolda elle oynama kuralında değişiklik
Futbolda elle oynama kuralında değişiklik
72 0
Sinema Tarihinin Unutulmaz Başyapıtları
Sinema Tarihinin Unutulmaz Başyapıtları
28 0
 
Yürekler ağza geldi
Yürekler ağza geldi
502 0
Temsilcilerimize kesik
Temsilcilerimize kesik
120 0
Bu ağaç kütükleri nereden toplandı?
Bu ağaç kütükleri nereden toplandı?
58 0
Kenneth ile Okoli coşturdu
Kenneth ile Okoli coşturdu
60 0
Antrenmanlara başlanmalı
Antrenmanlara başlanmalı
15 0
banner529
banner570

Taşımacılar pes etmiyor

banner476

Taşımacılar pes etmiyor
Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği (KTTTB) pandemi nedeniyle çalışamadıklarından dolayı seyrüsefer, muayene, T izin belgesi ücreti, yıllık vergi, çalışanların sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı ödemelerinden muafiyet talepleri yanıtsız kaldığı gerekçesiyle Salı günü Lefkoşa’da başlattığı araçlı eyleme devam ediyor.
“Araçlarımızı devretmeye getiriyoruz, çünkü ödeyemiyoruz” sloganıyla eylem yapan birlik, KKTC ve Türk bayrakları astıkları çok sayıda otobüs ve minibüslerle Başbakanlık önündeki eylemini dördüncü gününde de sürdürdü.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.