Talihliler ödüllerine kavuştu

CTP’nin piyango çekilişinde araçlarını kazanan talihliler hediyelerine kavuştu

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) her yıl geleneksel olarak kuruluş yıldönümünde düzenlediği piyango çekilişinde araçlarını kazanan talihliler hediyelerine kavuştu.

50. Kuruluş Yıldönümü’nde yapılan çekilişte BMW X1 markalı aracın isabet ettiği 136613 numaralı biletin sahibi Ahmet Fatih Ağcakoca, aracına kavuştu.

Piyangonun diğer büyük ikramiyesi olan Mercedes B180 marka aracın isabet ettiği 088528 numaralı biletin sahibi Dilek Özata da, aracını teslim aldı.

Talihlilere araç anahtarları, CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın tarafından takdim edildi.



