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Talat Akkor Basketbol Şöleni 4 ve 7 Kasım’da yapılacak

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Talat Akkor Basketbol Şöleni 4 ve 7 Kasım’da yapılacak
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İlkokullar arası Talat Akkor Basketbol Şöleni bu yıl 4 ve 7 Kasım tarihlerinde Atatürk Spor Salonu’nda yapılacak.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’ndan yapılan açıklamaya göre, Sendika tarafından düzenlenecek olan etkinlik “Her çocuk spora teşvik edilmelidir” sloganı ile gerçekleşecek. 

Öğretmen ve öğrencileri bir araya getirecek olan etkinlikte, çocukların birbirleri ile olan dayanışmasının artırılması, özgüven becerilerinin geliştirilmesi ve bunların eğitim-öğretim hayatlarına pozitif bir etki olarak yansıması hedefleniyor.

Son başvuru tarihinin 30 Ekim Çarşamba günü olduğu kaydedilen açıklamada, detaylı bilgi ve kayıt için 05488525150 numaralı telefondan iletişime geçilebileceği kaydedildi.

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