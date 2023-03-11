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Takdir belgeleri verildi

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Takdir belgeleri verildi
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Cumhurbaşkanlığında düzenlenen törende, 6 Şubat’ta Türkiye’de meydana gelen deprem felaketinde, arama-kurtarma faaliyetleri olmak üzere yardım ve destek faaliyetlerine katılan kurum-kuruluşlara, kamu çalışanlarına, belediye başkanları, deprem bölgesinde sürecin etkin şekilde planlanması ve koordine edilmesini sağlayanlara devlet protokolünün de katılımıyla teşekkür ve takdir belgesi verildi.  
Tören alanında ayrıca deprem kurtarma çalışmalarından oluşan fotoğraf sergisi hazırlandı.
 
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