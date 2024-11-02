Tahsin Mertekçi vefatının 7’nci yıl dönümünde anıldı

Eski milletvekili ve Yalova Spor Kulübü Başkanı Tahsin Mertekçi, vefatının 7. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Yuvacık Kabristanlığı’nda düzenlenen anma törenine Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekilleri Armağan Candan ve Filiz Besim, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Mertekçi ailesi ve sevenleri katıldı.

- Özkan Mertekçi: “Kısa bir ömre yüzlerce yıl sığdırdı”

Mertekçi ailesi adına söz alan Özkan Mertekçi, abisi Tahsin Mertekçi’nin kısa ömründe ulaşılamayan değerleri sığdırdığını ifade etti. Özkan Mertekçi, ondan öğrendikleri ile yaşamaya devam ettiklerini belirterek, abisinin bıraktığı mirasla gurur duyduklarını söyledi.

-Öztürkler: “Gençlere öncü oldu”

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Mertekçi’nin birçok gencin önünü açan değerli bir kişi olduğunu belirtti. Öztürkler, toplumsal mücadele, dayanışma, farkındalık ve yardımseverlik özellikleriyle toplumda derin izler bıraktığını ifade etti.

- Çavuşoğlu: “Toplum için çalışan bir kişi"

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu Mertekçi’nin Yalova’ya ve halkına aşkla bağlı olduğunu, toplum için bireysel geleceğini düşünmeyen çalışkan bir kişilik sergilediğini söyledi. Çavuşoğlu, yıllar sonra bile kabri başında toplanılmasına neden olan ortak değerlerin geleceğe taşınmasının önemine dikkat çekti.

-Candan: “Ülkenin geleceği için katkıları unutulmayacak”

CTP Güzelyurt Milletvekili Armağan Candan Mertekçi’nin ülkenin geleceği için yaptığı katkılara değindi. Candan, onun ülkede bıraktığı mirasın ve kazandırdığı değerlerin ileriye taşınmasının önemini vurguladı.

-Çeler: “Topluma örnek bir insandı”

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, Tahsin Mertekçi’nin topluma örnek bir kişi olduğunu ve her kesime hitap eden, herkese sahip çıkan bir insan olduğunu belirtti. Çeler, Mertekçi’nin insani değerleri ile topluma örnek olmaya devam ettiğini ifade etti.

-Tahsin: “Eserleri ve sevgisiyle hep kalplerde yaşayacak”

Spor camiası adına konuşan Özel Tahsin ise Tahsin Mertekçi’nin ülkeye yaptığı büyük hizmetleri anımsatarak, onun eserleri ve sevgisiyle hep kalplerde yaşayacağını vurguladı. Özel Tahsin, Mertekçi’nin ülkeye kazandırdığı değerlerin unutulmayacağını ifade etti.

Tahsin Mertekçi’yi anma töreni, dua okunmasıyla sona erdi.