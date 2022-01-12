SÜTEK’te 25’inci yılını dolduran personele plaket verildi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Süt Endüstrisi Kurumu’nun (SÜTEK’in) 45’inci kuruluş yıldönümünde, SÜTEK’te 25’inci yılını dolduran personele kuruma vermiş oldukları hizmetlerden dolayı plaket takdim etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, plaket takdiminde SÜTEK Müdürü Mehmet Karadayı ve SÜTEK Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özdeğirmenci de hazır bulundu. Plaket takdimi sırasında yapılan konuşmalarda Ogün Dilaver, Sadık Zengi, Ahmet Çelebi, Yeliz Korsan ve Aysel Çağlar’a kuruma yapmış oldukları katkılar dolayısıyla teşekkür edildi.

Bakan Çavuşoğlu yaptığı konuşmada 1977 yılında kurulan SÜTEK’in bugün uluslararası standartları yakalamada başarı gösterdiğini kaydetti. Kurumun teknolojik altyapısına yatırım yapılarak yeni cihazlar alındığı ve bunların geçtiğimiz günlerde kamuoyunda tanıtımının yapıldığını anımsatan Bakan Çavuşoğlu, gıda güvenliği açısından uluslararası standartlarda denetim yapan ve sütü pazarlayan kurumun önemli yol kat ettiğini ifade etti.

SOĞUK ZİNCİR VE HASTALIKTAN ARİ İŞLETME ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASINA AZ KALDI

Bakan Çavuşoğlu, çiğ sütün taşınmasında soğuk zincir hedefine tam olarak ulaşmaya çok az bir kısım kaldığını, bunun hellim tescili için önemli olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, doğru ve zamanında destekleme ile küçükbaş çiğ sütte tam olarak soğuk zincire geçişin tamamlanacağını kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu, hastalıklardan ari işletmeler için 6 yıldır devam eden mücadelenin sona gelindiğini, bunun için 5-6 aya yakın bir süreye ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Çavuşoğlu, “Kurumları yücelten içindeki çalışanlarıdır” dedi.

SÜTEK Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özdeğirmenci, 45’inci yılını kutlayan SÜTEK’in birçok yeniliğe imza attığını, SÜTEK’in ayrıca üreticiler ve imalatçılar arasında denge sağlayan bir kurum olduğunu belirtti.