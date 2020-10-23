“Surlariçi Şehir Müzesi” 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı Haftasında açılıyor

“Surlariçi Şehir Müzesi”, Yakın Doğu Üniversitesi’nin Şubat ayında Dereboyu’nda açılışını yaptığı “Günsel Sanat Müzesi”nin ardından, Lefkoşa’nın merkezinde açtığı ikinci müze olacak. Kapılarını 15 Kasım’da sanatseverlere açacak olan “Surlariçi Şehir Müzesi”, Başkentte yaratacağı sanat ve kültür ortamıyla Kıbrıs’ın kültürel kimliğinin, ulusal ve uluslararası sanat ortamıyla buluşmasına aracılık edecek

Sanat aracılığıyla oluşturduğu kültür ortamının, toplumun geçmişi ve geleceği arasında güçlü bir köprü kuracağına inanan Yakın Doğu Üniversitesi, Surlariçi bölgesinde açacağı “Surlariçi Şehir Müzesi” ile sanatı Lefkoşa’nın merkezine taşımaya hazırlanıyor. Günsel Ailesi’nin girişimi ile restore edilen Girne Kapısı’ndaki Ziraat Bankası’nın eski binasında hizmete girecek olan “Surlariçi Şehir Müzesi” (Walled City Museum) 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı haftasında açılacak.

“Surlariçi Şehir Müzesi”, Yakın Doğu Üniversitesi’nin Şubat ayında Dereboyu’nda açılışını yaptığı “Günsel Sanat Müzesi”nin ardından, Lefkoşa’nın merkezinde açtığı ikinci müze olacak. Kapılarını 15 Kasım’da sanatseverlere açacak olan “Surlariçi Şehir Müzesi”, Başkentte yaratacağı sanat ve kültür ortamıyla Kıbrıs’ın kültürel kimliğinin, ulusal ve uluslararası sanat ortamıyla buluşmasına aracılık edecek.

“Surlariçi Şehir Müzesi”'nde Sergilenecek Eserler, Görsel Sanatların Her Dalını Kapsayan Çok Zengin Bir Çeşitlilik Sunacak…

“Surlariçi Şehir Müzesi”nde sergilenecek eserler, görsel sanatların her dalını kapsayan oldukça geniş bir yelpaze sunacak. Müzede, yağlı boya ve akrilik resimler, özgün baskı, gravür, linolyum, serigrafi, litografi, ağaç baskı resimler, heykel, büst, silikon heykeller fotoğraf ve seramik eserler sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Ayrıca Lefkoşa’nın sosyal, kültürel ve siyasi geçmişine ait birçok materyal de müzede sergilenecek. Düzenlenecek süreli ve sürekli sergilerle yaşayan bir müze olarak tasarlanan “Surlariçi Şehir Müzesi” sanatseverlerin ve kültür meraklılarının değişmez adreslerinden biri olacak. İç tasarımı da eşsiz bir görsel şölene sahip olan müzenin tavanlarına, altın tozu kullanılarak, Osmanlı İmparatorluğu’nun Lefkoşa’yı fethi, İngilizlerin Ada’ya gelişi ve 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı resmedildi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin Kurduğu Müzeler Sanatı, Toplum Hayatının Vazgeçilmez Parçalarından Biri Haline Getirmeyi Amaçlıyor.

Kurduğu Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ile KKTC kültür ve sanat yaşamına büyük bir hareketlilik kazandıran Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa Surlariçi Şehir Müzesi, Kıbrıs Araba Müzesi, Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzeleri, Milli Tarih Müzesi ve Günsel Sanat Müzesi ile sanatı, toplum hayatının vazgeçilmez parçalarından biri haline getirmeyi amaçlıyor. Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde kurulan müzeler çağdaş sanatın her alanından eserleri ile geleceğe yön verecek önemli bir kültürel birikim yaratıyor. Diğer yandansa klasik otomobiller, KKTC’nin milli kültürünü yansıtan tarihi eserler, binlerce çeşit bitki ve canlı türü, Kıbrıs’ın jeolojisine ışık tutan fosil ve kalıntılara kadar çok geniş bir yelpazeye yayılan koleksiyonlarıyla Kıbrıs ve dünya tarihini bugüne taşıyarak toplumun geçmişiyle olan bağlarını güçlendiriyor.

Rana Amrahova: “Turizm, Müze ve Kültürel Miras Arasında Köprü Kuruyoruz...”

Surlariçi Şehir Müzesi (Walled City Museum) Müdürü Rana Amrahova, 15 Kasım’da kapılarını açacakları Surlariçi Şehir Müzesi’nin en önemli misyonunun, gelecek kuşakların sanatsever olarak yetişmesine ve ilgiyi sürekli kılarak toplumda sanatın yaygınlaşmasına öncülük etmek olduğunu söyledi. Sanatın birleştirici ve çoğaltıcı gücüne vurgu yapan Amrahova, “Surlariçi Şehir Müzesi”nde sergilenen eserlerle biriktirilecek kültürel değerlerin gelecek kuşaklara ışık tutacağını ifade etti.

Müzenin son derece zengin bir koleksiyona sahip olduğunu dile getiren Rana Amrahova, “Görsel kültür öğelerini sergileme ve izleyicisiyle buluşturma görevini üstelenerek, modern ve çağdaş alandaki tüm yapıtları toplumla buluşturacağız. Şehir içinde yer alan müze ayrıca, kültür ve sanat turizminin gelişmesine de öncülük edecek. Turizm, müze ve kültürel miras arasındaki ilişkiyi kurarak Lefkoşa’yı ülkemizi ziyaret eden turistler için bir çekim merkezine dönüştürmeyi istiyoruz” ifadelerini kullandı.