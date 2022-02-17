Spoon İletişim sahalara dönüyor

Ülkede fark yaratan projelere imza atan ve kaliteli hizmetiyle ün yapan Spoon Tam Hizmet Ajansı, güçlü transferi Özel Oytun Türkoğlu ile yeniden iletişim alanında hizmet vermeye başlıyor. Başarılı girişimci, Spoon Tam Hizmet Ajansı Direktörü, Dilek Orhan, Özel Oytun Türkoğlu ile birlikte Spoon İletişim’in yeniden sahalara döneceğini açıkladı. Dilek Orhan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yeniden iletişim alanında hizmet vereceklerini vurguladı. Dilek Orhan’ın paylaşımı şöyle:

SPOON İLETİŞİM SAHALARA DÖNÜYOR

Özel Oytun Türkoğlu gibi kıymetli bir transfer ile birlikte Spoon İletişim yeniden sahalara dönüyor. Spoon Tam Hizmet Ajansı’nın aktif olarak ulusal ve uluslararası markalara hizmet verirken, alanında uzman konusunda deneyimli ekibi ile reklam, tanıtım, pr, etkinlik, marka itibar yönetimi ve sosyal sorumluluk projeleri ile attığı altın imzalar konusunda tevazu göstermemize gerek yok sanırım. Kısa bir süre sonra yine fark yaratan projelerde yol almak üzere, tüm paydaşlarımıza selam olsun. Özel Oytun Türkoğlu’nu merak edenler Google’a adını yazabilirler.