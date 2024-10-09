SOS Çocukköyü Derneği Dayanışma Balosu, 25 Ekim’de yapılıyor

Dernek’ten yapılan açıklamada, etkinliğin saat 20.00’de Grand Pasha Lefkoşa’da gerçekleştirileceği kaydedildi.

Açıklamada, Grup Frekans’ın sahne performansı ve Grand Pasha’nın destekleriyle yapılacak etkinliği, DJ Serdar Eren’in sunacağı, ayrıca baloda dans gösterileri ve özel etkinliklerin yer alacağı bildirildi.

Dayanışma Balosu biletlerinden almak, geceye katılmak veya destek vermek isteyenlerin SOS Çocukköyü Derneği Lefkoşa yerleşkesini ziyaret edebileceği, ayrıntılı bilgi ve bilet almak için 0548 830 04 59 numaralı telefondan Dernek yetkililerine ulaşılabileceği belirtildi.

SOS Çocukköyü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Akter, söz konusu geceden elde edilecek gelirin Dernek faaliyetleri için kıymetli bir katkı olacağını umduklarını söyledi.

“Her katılımcı, her bir destekçimiz, gönüllümüz ve paydaşımız, çocuklarımız ve gençlerimiz için mesai gözetmeksizin 7 gün 24 saat verdiğimiz emeklere katkı koymuş olacak. Bu bizim için çok kıymetlidir.” diyen Akter, Dayanışma Balosu için ülkenin her yerinden destek geleceğine inandığını belirtti.