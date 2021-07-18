Şöhretler Karması'nın maç kadroları belli oldu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlama vuruşunu yapacakları “Şöhretler Karması Futbol Maçı”nda forma giyecek isimler belli oldu.Uluslararası Kuzey Kıbrıs Kültür ve Spor Festivali kapsamında, 19 Temmuz Pazartesi günü Atatürk Stadyumu’nda gerçekleşecek olan söz konusu maçta, “Beyaz Takım” ile “Kırmızı Takım” karşı karşıya gelecek.Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile TV programı yapımcısı Acun Ilıcalı’nın forma terleteceği takım “Beyaz Takım” olurken, “Kırmızı Takım”da ise Başbakan Ersan Saner ile futbolcu Sabri Sarıoğlu gibi yıldız isimlerin forma giyeceği öğrenildi.BEYAZ TAKIMBeyaz Takım’da oynayacak isimler şöyle: • Süleyman Soylu • Acun Ilıcalı • Tuncay Şanlı • Hamit Altıntop • Serdar Kulbilge • Hakan Ünsal • Haydar Ali Yıldız • Faruk Atalay • Saffet AkyüzKIRMIZI TAKIMKırmızı Takım’da oynayacak isimler şöyle: • Ersan Saner • Sabri Sarıoğlu • Emre Aşık • Chris Forsberg • Cengiz Uzun • M. Kasapoğlu • Mehmet Aurelıo • Kadir İnan • Aycan Yanaç