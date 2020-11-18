SMA hastası minik Ali bağışlarınızı bekliyor

İncir altı Mezze Restaurant elini taşın altına koyarak SMA hastası Minik Ali için bir çekiliş düzenliyor



İncir altı Mezze Restaurant duyarlı bir davranış ile farkındalık yaratıyor ve minik Ali için bağış yapanlar arasında çekiliş yaparak akşam yemeği hediye ediyor. Sosyal medya sayfasından paylaşım yapan İncir altı Mezze Restaurant çekiliş için detayları açıkladı.

“İnciraltı Mezze Restaurant olarak elimizi taşın altına koyarak Minik Ali için bir çekiliş düzenliyoruz. @ALİ_YARDİM_BEKLİYOR instagram sayfasındaki Banka hesap numarasına 30 Kasım'a kadar bağış gönderip, bağış dekontunu @VLDNBRGZ instagram hesabına gönderenler arasında 1 kişiye 2 kişilik akşam yemeği hediye ediyoruz. Gönderiyi paylaşarak daha çok kişiye erişmesine ve bağış miktarının artmasına yardımcı olabilirsiniz.

Ali'nin İnstagram Hesabı: https://www.instagram.com/ali_yardim_bekliyor/

Vildan Burgaz'ın İnstagram Hesabı:

(MHA)

KKTC’nin ve Gazimağusa'nın incisi İncir altı Mezze Restaurant elini taşın altına koyarak SMA hastası Minik Ali için bir çekiliş düzenliyor.İncir altı Mezze Restaurant duyarlı bir davranış ile farkındalık yaratıyor ve minik Ali için bağış yapanlar arasında çekiliş yaparak akşam yemeği hediye ediyor. Sosyal medya sayfasından paylaşım yapan İncir altı Mezze Restaurant çekiliş için detayları açıkladı.“İnciraltı Mezze Restaurant olarak elimizi taşın altına koyarak Minik Ali için bir çekiliş düzenliyoruz. @ALİ_YARDİM_BEKLİYOR instagram sayfasındaki Banka hesap numarasına 30 Kasım'a kadar bağış gönderip, bağış dekontunu @VLDNBRGZ instagram hesabına gönderenler arasında 1 kişiye 2 kişilik akşam yemeği hediye ediyoruz. Gönderiyi paylaşarak daha çok kişiye erişmesine ve bağış miktarının artmasına yardımcı olabilirsiniz.Ali'nin İnstagram Hesabı: https://www.instagram.com/ali_yardim_bekliyor/Vildan Burgaz'ın İnstagram Hesabı: https://www.instagram.com/vldnbrgz/