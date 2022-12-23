Slow Food Salamis yılın yerel üreticilerini seçti

Yerel ürünlerden geleneksel yöntemlerle üretimi savunan Slow Food Salamis, Toprak Ana etkinlikleri çerçevesinde yılın yerel üreticilerini belirledi.

Toprak Ana (Terra Madre) Günü’nün, geleneksel üretim üzerine farkındalık yaratmak ve gelecek nesillere daha sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırmak amacıyla, tarımdaki endüstriyel uygulamalara ve yemek kültürünün standartlaşmasına karşı geleneksel yemeklerin çeşitliliğini savunan, Slow Food tarafından organize edilen bir gün olduğu belirtildi.

Slow Food Salamis Lideri Umut Kurşun, gıda krizleri ve iklim değişikliğine dur diyebilmek için, yerel gıdaya ve mevsiminde üretime öncelik verilmesi gerektiğini kaydetti.