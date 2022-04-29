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Sivil Savunma’dan iftar yemeği

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Sivil Savunma’dan iftar yemeği

 
Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı tarafından, Sivil Savunma personeli ve personel yakınlarının katılımıyla iftar yemeği düzenlendi.
Sivil Savunma Sosyal tesislerinde düzenlenen yemekte konuşan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca, Ramazan ayının İslam dininde en hayırlı aylardan biri olduğunu belirterek, yardımlaşmanın ve paylaşmanın önemine değindi.
Karaca, düzenledikleri iftar yemeğinin Kadir Gecesi’ne denk gelmesinden dolayı büyük bir mutluluk yaşadıklarını ifade ederek, “Kuran-ı Kerim’in Kadir Gecesi’nde indirilmeye başlandığını, bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğunu” belirterek, herkesin gecesinin hayırlı olmasını diledi.
Karaca ayrıca, tutulan oruçların, yapılan ibadetlerin kabul olması dileğinde bulunarak, tüm personelin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutladı.
 
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