Sivil Savunma Teşkilatı, Türkiye ile ortak “Çök, Kapan, Tutun” tatbikatı yapacak

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile TC AFAD koordinesinde “Çök, Kapan, Tutun” tatbikatı yapılacak

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı (SSTB) ile TC İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde 1999 Düzce Depremi’nin yıl dönümü olan 12 Kasım Cumartesi günü “Çök, Kapan, Tutun” tatbikatı yapılacağı duyuruldu.

81 ilde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 6 ilçesinde eş zamanlı olarak icra edilecek tatbikata, halk, katılmaya davet edildi.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, tatbikat ile meydana gelmesi muhtemel bir deprem esnasında halkın doğru hareket tarzı ile ilgili bilgilendirilmesi ve söz konusu afetle ilgili toplumda farkındalık yaratılması hedefleniyor.

Tatbikat, AFAD koordinasyonunda, afetlere dirençli toplum oluşturma vizyonuyla toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla 12 Kasım 1999 Düzce Depremi’nin yıl dönümünde 81 ilde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 6 ilçesinde eş zamanlı olarak tüm vatandaşların katılımıyla icra edilecek.

Tatbikat kapsamında 12 Kasım 2022 Cumartesi günü saat 17.57’de Sivil Savunma radyolarından (87.5, 89.8, 94.4, 100.4, 104.3 ve 104.5 FM) tatbikat duyurusu yapılarak, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele ilçelerinde belirlenen yerlerde “Çök, Kapan, Tutun” uygulaması gerçekleştirilecek.

Tatbikat duyurusunun yapılmasıyla birlikte halkın da bulundukları yerlerde söz konusu hareketi uygulayarak, deprem anındaki doğru hareket tarzını prova etmesi isteniyor.

Tatbikata ev, iş yeri, okul, yurt, sağlık merkezi gibi mekanlarda katılacak olan vatandaşların, yapacakları “Çök, Kapan, Tutun” uygulamasını fotoğraf veya video olarak kaydederek, 0548 830 28 41 numaralı Whatsapp hattına göndermeleri talep edildi.

Halk, yaşanması muhtemel bir depremde yapılacak basit bir uygulama ile can kaybı ve yaralanmaların en aza indirilmesi maksadıyla yapılacak tatbikata katılmaya davet edildi.