Sivil Savunma Teşkilatı, Pandemi Hastanesi'ne bekleme çadırları kurdu

Sivil Savunma Teşkilatı ekipleri, vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uygun ve daha rahat bir ortamda beklemelerini sağlamak amacıyla Lefkoşa Acil Durum ( Pandemi ) Hastanesi’ne 2 adet bekleme çadırı kurdu.

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, çadırlar vatandaşların bekleme esnasında yığılmaların yaşanmaması ve bekleme esnasında daha rahat olmaları açısından, sosyal mesafe gözetilerek kuruldu.

Lefkoşa Acil Durum ( Pandemi) Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner, gerekmesi halinde 3’üncü çadırın da kurulabileceğini belirtti.

Uçaner ayrıca Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı'na katkılarından dolayı teşekkür etti.